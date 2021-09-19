Избирком Северной Осетии: более 60% жителей поучаствовали в думских выборах

Явка по итогам второго дня голосования в Северной Осетии составила 60,61%. Такие данные предоставили в центральной избирательной комиссии республики.

Выборы депутатов в Госдуму VIII созыва проходят с 17 по 19 сентября. В Северной Осетии работают 335 постоянных избирательных участков. Также в регионе открыты временные участки в больницах, военных частях и аэропорту.

«По данным Государственной автоматизированной системы «Выборы», на 20:00 18 сентября 2021 года в голосовании приняли участие 315 169 избирателей, что составляет 60,61% от общей численности избирателей», — отмечается в сообщении.

Общая явка на парламентских выборах в России к концу второго дня голосования составила 31,51 процента. В этот показатель не входят данные тех, кто решил отжать свой голос дистанционно, рассказали в Центральной избирательной комиссии.