Пушков: действия США создают трещины в НАТО

Заключение нового союза между США, Великобританией и Австралией (AUKUS) могут привести к негативным последствиям для НАТО. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и глава правительства Австралии Скотт Моррисон 15 сентября в совместном заявлении заявили о создании нового партнерства под названием AUKUS. Целью объединения является укрепление сферы обороны и безопасности.

В связи с этим Канберра расторгла контракт с Францией о поставке подводных лодок. Глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан высказал сожаление и назвал такие действия «ударом в спину».

«Если США продолжат линию на создание чисто англосаксонского альянса, это действительно может привести к растущим трещинам внутри НАТО», — прокомментировал ситуацию Пушков.

Соединенные Штаты таким образом пытаются усилить геополитическое давление на Китай. Однако по факту наносят удар по своим европейским союзникам, добавил сенатор.