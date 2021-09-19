Посольство России в Австралии открыло избирательные участки для голосования на выборах в Госдуму

Россияне, проживающие в Австралии, смогут принять участие в голосовании на выборах в Государственную думу. Избирательные участки работают в Сиднее и Канберре.

Выборы будут проходить на территории внешнеполитического ведомства Российской Федерации в Австралии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на российских дипломатов в стране. Гражданам РФ, желающим принять участие в избирательном процессе, заранее разъяснили правила и механизм голосования.

«Мы будем включать граждан в список избирателей по факту явки на избирательный участок. Важно, чтобы им на момент голосования исполнилось 18 лет и имелся при себе любой документ, удостоверяющий личность и гражданство РФ», — сообщили в посольстве РФ в Австралии.

Отмечается, что на участках особое внимание уделяется санитарно-эпидемиологическим требованиям местных властей. В столице Австралии и Сиднее в настоящее время действует карантин из-за пандемии коронавируса.

Избирательный процесс в Государственную думу будет продолжаться на территории России три дня, с 17 по 19 сентября, по смешанной системе. Итоговые результаты будут объявлены не ранее 20 сентября.