Мальдивский депутат Сираж отметил удобство онлайн-голосования на выборах в ГД

Депутат Народного меджлиса1 Мальдив Муса Сираж прибыл в Россию в качестве наблюдателя на выборах. Он оценил преимущества электронного голосования.

Электронное голосование активно используется на выборах в Госдуму VIII созыва. По словам мальдивского депутата, новации могут улучшить систему, а сам процесс позволяет гражданам чувствовать себя безопаснее, передает РЕН ТВ.

«Все эти новации могут улучшить систему. Это, конечно, быстрее, удобнее. Это позволяет чувствовать себя безопаснее», — подчеркнул Муса Сираж.

Отдать свой голос онлайн могут жители семи регионов России. В список субъектов попали Мурманская, Курская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области, Москва и Севастополь. Выборы начались 17 сентября. Финальный день голосования назначен на 19 сентября. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.

1 Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации