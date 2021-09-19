Brand Analytics составила список самых вовлеченных в российские выборы регионов

Составлен топ регионов, где пользователи соцсетей больше всего обсуждают российские выборы. Данные проанализировали эксперты системы Brand Analytics.

Больше всего упоминаний избирательного процесса, по данным на 15-17 сентября, сделали жители Москвы. Их доля составляет 14,7%, что выражается примерно в 33 тыс. сообщений.

«Выборы-2021 упоминаний в социальных медиа 15-17 сентября 2021 года Москва 14,7% (33 260)», — приводит данные Brand Analytics РИА Новости.

Следом за российской столицей идет Санкт-Петербург. Там насчитали 12 661 упоминание выборов, или 5,6%. Замыкает тройку самых вовлеченных регионов Новосибирск, где зафиксировано 4117 сообщений (1,8%).

Больше всего постов и комментариев о выборах появляется в самой России, таких 93% — 273,3 тыс. публикаций. На втором месте идет Украина с 7 тыс. постами в социальных сетях (2,4%). Еще по 0,5% равномерно распределены между Казахстаном и Белоруссией.

Выборы в России проходят с 17 сентября. Последним днем голосования станет 19 сентября. Граждане страны голосуют за депутатов нижней палаты парламента. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.