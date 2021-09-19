Недавно избранный мэр Йоханнесбурга Матонго погиб в автокатастрофе

Мэр города Йоханнесбург (ЮАР) Джолиди Матонго, который был избран градоначальником чуть более месяца назад, погиб в ДТП.

Матонго еще в субботу проводил поездку по пригороду Йоханнесбурга совместно с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. В районе проходила кампания фракции Африканский национальный конгресс в преддверии муниципальных выборов.

Джолиди Матонго был избран градоначальником 10 августа этого года. Примечательно, что народ проголосовал за его кандидатуру именно в рамках досрочных выборов, которые состоялись из-за смерти тогдашнего мэра Джеффа Махубо от коронавируса.