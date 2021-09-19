Захарова отправила мяч в кольцо в ходе баскетбольного матча в поддержку детей с ДЦП

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время баскетбольного матча в поддержку больных ДЦП детей отправила мяч в корзину.

Благотворительная игра в поддержку детей, страдающих от детского церебрального паралича, проходила под названием «Шаг вместе». В составе команд приняли участие политики, спортсмены и актеры.

Деньги, собранные по итогам благотворительного матча, направят на помощь и поддержку несовершеннолетних детей, болеющих ДЦП. Местом благотворительного матча стал дворец спорта «Крылатское» в Москве. Игра закончилась ничьей со счетом 60:60.