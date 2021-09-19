Две трети избирателей уже проголосовали на выборах в Кабардино-Балкарии

Явка на выборах в Государственную думу в Кабардино-Балкарской Республике за второй день голосования перешагнула отметку в 66%, заявили в субботу в республиканском избиркоме.

Жители КБР в эти дни голосуют за кандидатуры депутатов Госдумы и депутатов муниципалитетов. Региональный избирком ранее сообщал, что по итогам первого дня выборов явка в Кабардино-Балкарии составила 35,21%.

«По состоянию на 21:00 мск субботы, явка составила 66,7%, всего проголосовали 359 621 избирателей», — сообщил представитель избиркома в беседе с журналистами.

На территории Российской Федерации с 17 по 19 сентября проходят выборы. Граждане голосуют на избирательных участках с 08:00 до 20:00 по местному времени. Избиратели из нескольких регионов также могут воспользоваться системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).