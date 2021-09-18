Избирательные участки заработали 19 сентября на Чукотке и Камчатке

Основной день голосования стартовал на Чукотке и Камчатке. Избирательные участки, где проходят выборы в Госдуму и региональные парламенты, открылись в 8:00 по местному времени.

Жители Камчатки выбирают депутатов федерального и краевого парламента. Организовано 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. В регионе зарегистрировано свыше 230 тысяч избирателей.

На территории Чукотского автономного округа проходят выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, в органы местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в субъекте зарегистрирован 32 641 избиратель.

Думские и иные выборы по всей территории России проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки начинают свою работу в 08:00 по местному времени. Прием граждан завершится 19 сентября в 20:00 по местному времени.