Администрация YouTube заблокировала видео команды Навального об «Умном голосовании»

Руководство YouTube ограничило доступ пользователей к видеоролику команды осужденного российского блогера Алексея Навального, который содержит рекомендации по «Умному голосованию».

Видеозапись была заблокирована после того, как Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций выдвинула администрации видеохостинга соответствующее требование. Второй ролик, где показаны кандидаты так называемого «Умного голосования», также недоступно.

Ранее приложение «Навальный», в котором был встроен проект «Умное голосование» был удален с интернет-магазинов Google Play и App Store. Администрация мессенджера Telegram также заблокировала бота «УГ».