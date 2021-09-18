Певец Кай Метов попал в больницу после автомобильной аварии в Белоруссии

Заслуженный артист России Кай Метов попал в ДТП в Белоруссии. По сообщениям местных СМИ, певца госпитализировали.

Метов должен был выступать на концерте в честь Дня города Гродно. Участниками торжественного мероприятия также были заявлены группа «Премьер-Министр» и актер Владимир Селиванов.

«Кай Метов не выступит на концерте. Автомобиль с певцом попал в аварию возле Минска», — говорится в сообщении телекомпании «Гродно плюс».

Журналисты отметили, что Метов жив, но подробности о его состоянии пока не известны. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Кай Метов получил популярность благодаря своему дебютному альбому «Position № 2», релиз которого состоялся в 1993 году. Музыкант с того времени выпустил еще десять сольных альбомов, но все они не были настолько успешными, как первый.