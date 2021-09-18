Социолог Шугалей оценил ситуацию на избирательном участке в Выборгском районе Петербурга

Приезд социолога был связан с информацией, поступившей от наблюдателей на участке. Они сообщили о «пропаже» председателя УИК №399, которая покинула рабочее место вместе с ящиками для надомного голосования, передают «Невские Новости». Одну из урн для надомного голосования вернули уже после закрытия участка, что является нарушением законодательства.

«К большому сожалению, здесь есть признаки явной фальсификации [...]. Я очень много проводил социологических опросов и имею большой опыт понимания того, что происходит обычно в день голосования. Для меня непонятно, как в надомном голосовании 36 человек можно за несколько часов обойти. На одного человека уходит 40-50 минут. 36 человек — это нонсенс, и мы все это понимаем», — констатировал Шугалей.

Социолог попросил граждан сохранять спокойствие на фоне сложившейся ситуации. По его словам, необходимо дать сотрудникам правоохранительных органов возможность разобраться в произошедшем.