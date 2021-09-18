Почти 40% избирателей Пензенской области отдали свой голос за два дня выборов

Явка на выборах депутатов в Государственную думу VIII созыва в Пензенской области составила 39,68% ко второму дню голосования.

При этом общее число избирателей в регионе достигло 410 927 человек. Об этом передает ТАСС информацию представителей избирательной комиссии Пензенской области.

«Явка по данным на 20:00 составила 39,68%. Проголосовали 410 927 человек», — уточнили в региональной комиссии.

На территории России проходят выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва с 17 по 19 сентября. Проголосовать граждане могут как на избирательных участках, работающих с 8:00 до 20:00, так и в онлайн-формате. Последний доступен в семи регионах страны.