Более 80% избирателей Курской области проголосовали на выборах во второй день

Около 80 процентов жителей Курской области приняли участие в электронном голосовании во второй день выборов. Об этом сообщила глава местной избирательной комиссии Галина Заика.

По состоянию на 20:46 по местному времени (совпадает с московским), итоговая явка достигла отметки в 80,88 процента. Всего в онлайн-голосовании приняло участие 40 907 человек. Общая явка по региону составляет 26,52 процента. На избирательные участки явилось 225 527 жителей области.

Голосование будет проходить в течении трех дней, с 17 по 19 сентября. Выборы проходят по смешанной системе, часть кандидатов будет избрано по спискам, которые выдвинула политическая партия, другая часть по одномандатным округам. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Результат голосования объявят 20 сентября.