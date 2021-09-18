Глава МИД Франции Ле Дриан: в отношениях Вашингтона и Парижа обострился кризис

Ситуация на фоне разрыва Канберра контракта на подлодки обострила кризис между Парижем и Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Власти Франции на днях отозвали своих послов из Соединенных Штатов и Австралии обратно в Париж для проведения консультаций. По информации некоторых СМИ, такое происходит впервые в истории республики.

«Тот факт, что впервые в истории отношений между Соединенными Штатами и Францией мы отзываем нашего посла для консультаций, является серьезным политическим актом, который показывает силу кризиса сегодня между нашими двумя странами, а также с Австралией», — сообщил Ле Дриан в эфире France 2.

Канберра сообщила о разрыве контракта по субмаринам с французской компанией Naval Group. Вместе с Лондоном и Вашингтоном она присоединилась к созданию нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.