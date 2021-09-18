Угандийский депутат Ругумайо восхитился организацией выборов в России

Голосование в России организовано на высоком уровне, все системы работают исправно. Такое мнение высказал депутат парламента из Уганды Эдсон Ругумайо.

Он стал одним из приглашенных наблюдателей на выборах в Госдуму. Он признался, что был поражен технологическими новшествами, которые сопровождают избирательный процесс.

«Используются камеры на участках, при этом могут присутствовать и кандидаты, и политические партии, и журналисты. Это стабильная и крепкая система. Это впечатляюще», — цитирует его телеканал РЕН ТВ.

Особенно сильно Ругумайо впечатлили электронные выборы. Наблюдателю подробно рассказали о работе такой системы и ответили на интересующие его вопросы, большинство из которых касались безопасности онлайн-голосования.

«Мне рассказали, что система применяется уже не в первый раз, при тестировании ее пытались взламывать, но ни у кого это не получилось. Это внушает доверие», — признался иностранный парламентарий.

Выборы в России стартовали 17 сентября и продлятся до 21:00 воскресенья, 19 сентября. В ходе голосования граждане изберут депутатов Госдумы VIII созыва, глав нескольких субъектов и региональных парламентов.