Всероссийская явка на выборах к концу второго дня превысила 31 процент

Участниками голосования с начала выборов стали 31,51 процента россиян. Соответствующие данные по состоянию на 20:00 по московскому времени сообщает Центризбирком.

Этот показатель не учитывает электронное голосование, которое считается отдельно. К концу второго дня голосования свой гражданский долг в России выполнили 31,51 процента жителей.

Выборы в России стартовали 17 сентября и продлятся до 21:00 по московскому времени воскресенья, 19 сентября. В ходе голосования россияне избирают депутатов Государственной думы VIII созыва, глав нескольких субъектов и региональных парламентов. Отдать свой голос можно в одном из избирательных участков или посредством онлайн-голосования, которое доступно жителям семи российских регионов.