Избирком Чечни: явка на выборы в ГД составила 73% к концу второго дня

Более полумиллиона жителей Чеченской республики приняли участие в выборах в ГД, явка к концу второго дня голосования составила 73,49%, сообщили в региональном избиркоме.

Организаторы выборов в регионе подчеркнули, что все 507 участков работают в штатном режиме, правонарушений за два дня голосований зарегистрировано не было. Точное число отдавших свой голос жителей республики составляет 569 519.

Парламентские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. В девяти регионах в результате голосования будут определены не только составы местного и федерального законодательных органов, но и определится новый глава субъекта.Голосование проходит как в очном, так и электронном (ДЭГ) формате. По информации Минцифры, к концу второго дня 76% россиян, подавших заявку на участие в ДЭГ, сделали свой выбор.