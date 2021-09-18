Французский наблюдатель заявил свободном волеизъявлении крымчан на выборах

Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что на крымских избирателей давление не оказывается и выборы в регионе проходят свободно.

Он находится в составе делегации представителей разных стран, прибывших с визитом в Крым. По словам французского наблюдателя, у него нет никаких подозрений по поводу свободного волеизъявления крымчан.

«Остается еще один день голосования, но исходя из тех двух дней, которые прошли и за которыми мы наблюдали, могу сказать, безусловно, что нет никаких подозрений, что на крымчан оказывается какое-то давление или попытки давления. Голосование проходит полностью свободно», — заявил Ламбер журналистам.

Выборы в Государственную думу, местные и региональные органы власти в 2021 году впервые проводятся в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.