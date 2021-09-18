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Французский наблюдатель заявил свободном волеизъявлении крымчан на выборах

Французский наблюдатель заявил свободном волеизъявлении крымчан на выборах

Наблюдатель из Франции, депутат Национального собрания Жером Ламбер заявил, что на крымских избирателей давление не оказывается и выборы в регионе проходят свободно.

Он находится в составе делегации представителей разных стран, прибывших с визитом в Крым. По словам французского наблюдателя, у него нет никаких подозрений по поводу свободного волеизъявления крымчан.

«Остается еще один день голосования, но исходя из тех двух дней, которые прошли и за которыми мы наблюдали, могу сказать, безусловно, что нет никаких подозрений, что на крымчан оказывается какое-то давление или попытки давления. Голосование проходит полностью свободно», — заявил Ламбер журналистам.

Выборы в Государственную думу, местные и региональные органы власти в 2021 году впервые проводятся в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.