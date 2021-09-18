Протестующие в Вашингтоне требуют отпустить участников штурма Капитолия

Жители Соединенных Штатов Америки вышли на митинг в Вашингтоне. Они собрались у здания Капитолия.

Мероприятие проходит под названием «Справедливость для J6». Его участники поддерживают протестующих, которые были задержаны и посажены за решетку после атаки на Капитолий 6 января 2021 года.

В тот день сторонники бывшего американского президента Дональда Трампа ворвались в здание, где находится конгресс. Они пытались помешать политикам подтвердить поражение республиканца на выборах и признать победу демократа Джо Байдена. В результате беспорядков погибли не менее пяти человек, включая правоохранителей. Обвинения выдвинули более 600 американцам.

Перед началом митинга полицейские установили забор вокруг здания Капитолия. Национальная гвардия пока не привлекалась для подмоги. Ожидается, что в Вашингтоне пройдут контрпротесты.