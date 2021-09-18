Владимир Валдин объяснил, как новый мост в Петербурге поможет решить вопрос с пробками

Новый разводной мост между Невским и Красногвардейским районами Петербурга поможет улучшить ситуацию с пробками в городе, заявил транспортный инженер Владимир Валдин.

Президент России Владимир Путин 17 сентября провел совещание с петербургским губернатором Александром Бегловым. Во время переговоров было принято решение построить новый разводной мост, который соединит Невский и Красногвардейский районы

Владимир Валдин отметил, что любое повышение связности уличной сети в городе является большим плюсом, поэтому строительство нового моста — правильное решение.

«Связность — это коэффициент, которыми обозначают возможное количество способов, которыми можно проехать из точки А в точку Б, и соотношение воздушного расстояния к фактическому», — объяснил эксперт.

Инженер подчеркнул, что в городе существует проблема пробок, в частности, на правом берегу Октябрьской набережной. Возведение новой конструкции положительно повлияет на решение этого вопроса, передают «Невские новости».