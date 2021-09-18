Прилепин принял приглашение пройти обучение в «школе губернаторов»

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар (Евгений) Прилепин согласился пройти обучение в «школе губераторов».

Речь идет о программе кадрового резерва Высшей школы госуправления. Прилепин выразил надежду, что сможет совмещать депутатскую работу и губернаторскую школу.

«Я и так обычно на двух-трех работах работаю», — рассказал Прилепин в интервью для ТАСС.

Когда именно начнется обучение в «школе губернаторов», сопредседатель «Справедливой России — За правду» не уточнил. Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС создана в 2013 году.