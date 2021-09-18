«Про нашу правду»: журналист Поддубный оценил трилогию «Шугалей» с точки зрения фактов

Военный спецкор Евгений Поддубный считает, что экранизация истории о попавшем в плен социологе Максиме Шугалее предлагает зрителю реальные факты, не навязывая авторскую позицию.

Глава бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке был одним из первых представителей СМИ, кто брал интервью у вернувшегося из ливийского плена в Россию Максима Шугалея. Социолог полтора года провел в заключении, не зная, вернется ли он домой. Журналист до сих пор считает операцию по спасению российского ученого уникальной. По его мнению, в посвященной этим событиям трилогии создателям кинолент удалось сохранить непредвзятость и показать зрителями реальные факты.

На фоне состоявшейся премьеры третьей части серии «Шугалей-3. Возвращение» военкор вспомнил о других кинокартинах, которые были представлены в России недавно. Речь идет о драмах «Солнцепек» и «Турист». По мнению журналиста, именно таких правдивых фильмов не хватает современному отечественному кинематографу.

«За последнее время вышла серия лент: «Шугалей», «Солнцепек», «Турист», которые как раз про нашу правду. Такие фильмы очень нужны. <…> За этими эпизодами стоят биографии людей, непридуманные истории, которые могут послужить прекрасным примером для молодежи, вдохновить или воспитывать», — озвучил свою точку зрения Евгений Поддубный в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

В завершение своей мысли автор документальных фильмов процитировал фразу героя из киноленты «Турист», в которой говорится, что русские ведут одну войну — за справедливость. Спецкор уверен, что смысл этого высказывания отлично описывает всю внешнюю политику РФ.