Специалисты Института космологии Кавли обнаружили в космосе следы темной энергии

Следы практически неуловимой темной энергии удалось обнаружить в космосе специалистам Института космологии Кавли при Кембриджском университете.

Почти 30% всей массы космического пространства занимает темная материя. При этом Вселенная постоянно расширяется благодаря темной энергии. Специалисты провели крупномасштабные эксперименты для непосредственного обнаружения темной материи, однако им удалось зафиксировать более неуловимую темную энергию. Сделать открытие помог сверхчувствительный детектор XENON1T

Астрофизики из Сиднейского университета обнаружили загадочный повторяющийся радиосигнал неизвестного происхождения. Идентифицировать его пока не удалось. Сигнал появляется в течение нескольких недель, после чего резко пропадает. Это нехарактерно для таких явлений, передает телеканал «360».