«Единая Россия»: попытки иностранного вмешательства обеспечили высокую явку избирателей

Попытки иностранных государств вмешаться в дела России стали мобилизующим фактором для граждан, которые увеличили явку на избирательные участки.

Об этом на брифинге заявил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. Он считает, что внешнее воздействие только повысило интерес к избирательной кампании у россиян.

«Мы как страна, мы как нация всегда мобилизуемся, когда существует угроза. Попытки иностранного вмешательства во внутренние дела (РФ. — Прим. ред.), попытки использовать цифровые технологии для деструктивных целей, каким-то образом влиять на мнение наших людей и их выбор дают совершенно обратный эффект», — отметил Перминов.

Политик подчеркнул, что есть вовлечение каждого жителя, каждого избирателя в выборный процесс. Люди хотят определить своего кандидата, своего депутата самостоятельно.