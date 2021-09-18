Представитель крымских татар в ОП Ширин ответил на выпады Киева из-за выборов в Госдуму

Представитель крымских татар в Общественной палате Крыма Ибраим Ширин прокомментировал критику украинских властей, возмущенным голосованием крымских татар на выборах в Госдуму.

Политик напомнил, что крымские татары — это часть жителей полуострова, поэтому возмущаться их участием в выборах крайне нелогично. Также Ширин назвал критику украинских властей пустыми словами.

«Наш настрой на развитие России — на самом высоком уровне. Крымские татары чувствуют себя дома, чувствуют себя хозяевами своей родины и участвуют во всех процессах», — заявил представитель ОП в эфире Медиагруппы «Патриот».

Ширин заявил, что критиковать выборы, находясь в дали от них — глупо. Политик заверил, что крымские татары любят свою страну, всегда принимают участие в выборах и очень граждански активны.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Проголосовать можно на избирательном участке. Жители семи регионов России также получили возможность сделать свой выбор дистанционно. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных представительных органов.