Второй день голосования на выборах в Госдуму в Тюменской области завершился явкой в 38,85%

Явка избирателей в Тюменской области во второй день голосования на выборах в Государственную думу составила 38,85%.

Такие данные сообщил на брифинге председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Он подвел итоги второго избирательного дня на момент 20:00 по местному времени (18:00 по московскому времени).

«Нужно отметить, что по сравнению с первым днем явка избирателей, их активность существенно выросли. Мы достигли такой цифры — 38,85%», — указал Халин.

Председатель избиркома также добавил, что всего за два дня выборов в Тюменской области проголосовали более 440 тысяч человек. В самой Тюмени явка составила 28,91%. Стоит отметить, что жители региона выбирают не только депутатов Госдумы, но и Тюменской областной думы.