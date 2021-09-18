Глава ЦИК Памфилова потребовала решить ситуацию с недопуском представителя «Яблока» в ЦОН

Председатель ЦИК России Элла Памфилова попросила проконтролировать урегулирование ситуации в Вологде, где представителя партии «Яблоко» не пустили в ЦОН.

Причиной отказа стало отсутствие предварительной заявки. Памфилова призвала председателя избирательной комиссии Вологодской области Дениса Зайцева взять ситуацию под личный контроль. По словам главы ЦИК, если представитель партии написал соответствующую заявку, то он может посетить центр общественного наблюдения (ЦОН).

«Хоть с сегодняшнего дня, можно даже пойти навстречу, пусть вечером сидит, если написал заявку», — продолжила Памфилова.

Выборы в Госдуму России проходят с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов выдвинули партии «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди» и «Единая Россия». Кроме того, зарегистрированы представители от ЛДПР, «Коммунистов России», «Справедливой России — За правду», КПРФ, «Гражданской платформы», Российской партии свободы и справедливости.