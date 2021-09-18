Отбывающий срок в американской тюрьме Бут сожалеет, что не сможет проголосовать на выборах

Российский бизнесмен Виктор Бут сожалеет из-за невозможности принять участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщила его супруга Алла.

По ее словам, Виктор Бут знает, что находящиеся в США российские граждане могут принять участие в голосовании, которое организовано дипломатическими представительствами РФ в Соединенных Штатах, передает РИА Новости.

«То, что американцы в своих тюрьмах не могут голосовать, так как на время заключения они поражены в избирательных правах — это понятно, но ведь меня в России никто избирательных прав не лишал, и потому досадно», — сказал россиянин супруге в ходе телефонного разговора.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Таиланде в рамках провокационной операции спецслужб США. В настоящее время россиянин отбывает 25-летний тюремный срок в США.