Россиянка Акатьева установила юниорский мировой рекорд на Гран-при в Красноярске

Российская фигуристка Софья Акатьева установила два мировых рекорда на юниорском Гран-при, который прошел в Красноярске.

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Софья Акатьева одержала победу в соревнованиях одиночниц на этапе юниорской серии Гран-при. За короткую и произвольную программу 14-я летняя фигуристка получила 233,08 балла. Акатьева побила мировые рекорды своей соотечественницы Камилы Валиевой по сумме баллов за две программы на юниорских соревнованиях и по количеству баллов за произвольную программу.

На четвертом этапе юниорской серии она включила в произвольный прокат сразу четыре элемента ультра-си: тройной аксель, два четверных тулупа в каскадах и четверной сальхов. Второе место в соревнованиях одиночниц на турнире в Красноярске заняла Анастасия Зинина. Софья Самоделкина замкнула тройку призеров.