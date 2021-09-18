Элла Памфилова назвала причину очередей на выборах в Москве

Причиной очередей на участок на Арбате в Москве может быть использование технологии «мобильный избиратель», считает глава ЦИК России Элла Памфилова.

С помощью «мобильного избирателя» граждане могут голосовать по месту нахождения там, где им более удобно, что может стать причиной скопления людей. Памфилова призвала председателей УИКов в случае очередей незамедлительно раздавать гражданам маски и следить за соблюдением социальной дистанции.

«У людей есть такое право — приписаться по "мобильному избирателю" к тому участку, которые ближе», — добавила Памфилова в информцентре ЦИК.

Голосование на думских и иных выборах проходит в единый день голосования с 17 по 19 сентября. Согласно постановлению Центризбиркома, процедура проводится в течение трех дней для предотвращения распространения COVID-19.