Попытки США навредить российскому военно-морскому флоту с помощью санкций обернулись провалом. Потеряв доступ к иностранным силовым установкам, РФ начала разрабатывать двигатели собственного производства, которые сегодня не уступают по качеству зарубежным аналогам. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики напомнили, что после событий 2014 года США и Евросоюз ввели против России различные ограничительные меры, в частности, запретили поставлять в Москву высокопроизводительные корабельные силовые установки. В результате этих санкций российский флот был вынужден перейти на двигатели из Китая, а в ряде случаев и вовсе приостановить спуск на воду новых кораблей.

«Новые российские надводные корабли фактически в одночасье остались без двигателей», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

ФБА «Экономика сегодня» /

Под ударом западных ограничений оказались, в том числе, и малые ракетные корабли класса «Буян-М», на которые изначально планировалось поставить немецкие двигатели 16V4000M90. Однако после 2014 года было принято решение оснастить суда китайскими CHD622V20.

Впрочем, через какое-то время российская сторона поставила под сомнение эффективность моторов из Пекина, поскольку те стали часто выходить из строя. При этом, несмотря на свои небольшие габариты, корабли класса «Буян-М» крайне важны для ВМФ РФ, так как способны атаковать оппонента крылатыми ракетами «Оникс» и «Калибр» на расстоянии в несколько сотен километров.

«По распоряжению президента РФ Владимира Путина российский военно-промышленный комплекс начал разработку отечественных корабельных силовых агрегатов, с целью решить проблему зависимости ВМФ РФ от иностранных дизельных двигателей и газовых турбин», — обратили внимание китайские обозреватели.

ru.wikipedia.org / Барвенковский

Эксперты напомнили, что на этой неделе был успешно спущен на воду ракетный корабль «Град» класса «Буян-М» с энергосистемой российского производства. Подобный трюк с заменой китайских дизельных двигателей на отечественные установки стал неожиданностью для Запада. США и другие станы — участницы НАТО не ожидали, что Россия сможет столь быстро решить проблемы в судостроении.

По словам аналитиков, санкции не только не нанесли жесткий удар по ВМФ РФ, но и, напротив, сподвигли Москву к созданию двигателей собственного производства, не уступающих зарубежным аналогам.