Жители Афганистана надеются на стабильность после смены власти в стране, говорится в отчете главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея.

Социолог некоторое время назад посетил Афганистан, где провел исследование. Шугалей прибыл в Кабул после того, как власть перешла в руки движения «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ). Сайт ФЗНЦ обнародовал результаты его работы.

Ученый провел беседы с простыми афганцами, которые поделились с ним собственным мнением о сложившейся обстановке. Ситуация в стране является запутанной, считает большая часть опрошенных. Некоторые надеются на стабилизацию, другие ожидают перемен к худшему, передает ФАН.

«Это зависит от политики талибов, их лидеров. Если они будут вести себя хорошо и поддерживать благоприятные отношения с остальным миром, то будущее, возможно, станет лучше», — считает один из афганцев.

Жители Афганистана приветствуют окончание долгой войны. Присутствие США с 2001 года губительно сказалось на стране, обострилась коррупция и внутренние конфликты. В то же время отношение к талибам постепенно улучшилось, отметил социолог. Больше всего афганцы сейчас желают самостоятельного управления страной без вмешательства извне.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации