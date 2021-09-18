Миллиардер Богуславский заявил, что Федун отказался продать часть акций «Спартака»

Миллиардер и основатель инвестфонда RTP Global Леонид Богуславский признался, что хотел купить акции «Спартака», однако владелец клуба Леонид Федун отказал ему.

Известный болельщик «Спартака» Леонид Богуславский в интервью «Спорт-Экспресс» заявил, что не планирует инвестировать в столичный клуб. Миллиардер вспомнил, как несколько лет назад хотел приобрести акции красно-белых, однако покупка сорвалась.

«У нас с моим другом были мысли насчет «Спартака». Несколько лет назад мы даже делали подход к весу. С разрешения владельца заказали финансовый аудит клуба. Но потом оказалось, что, во-первых, владелец не собирается никого туда пускать», — констатировал Богуславский.

На этой неделе «Спартак» потерпел поражение в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча с варшавской «Легией» завершилась победой гостей с минимальным счетом.