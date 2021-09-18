Наблюдатель из Сербии Петрович: система ДЭГ на выборах в России является уникальной

Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России является уникальной. Об этом заявил секретарь экономического и социального совета Республики Сербия Душан Петрович.

Международные наблюдатели из Франции, Сербии и Венесуэлы ознакомились с ходом российских выборов 17 и 18 сентября в Крыму. Севастополь оказался в списке регионов, в которых доступно дистанционное электронное голосование.

«В Севастополе вообще никаких нарушений не видел, там все было нормально — по вопросу регистрации на выборах, идентификации», — сказал наблюдатель из Сербии.

Петрович добавил, что также увидел уникальную систему ДЭГ. По его словам, он планирует включить ее в свой отчет. Кроме того, Петрович намерен предложить внедрить аналогичную систему в Сербии. Наблюдатель также отдельно отметил строгое соблюдение противоэпидемических мер.

Парламентские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. За ходом выборов следят более 250 тыс. наблюдателей.