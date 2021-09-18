Холодов объяснил «революционностью» отсутствие онлайн-голосования в Петербурге

Прежде чем вводить онлайн-голосование повсеместно, его надо опробовать на некоторых регионах, убежден глава Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.

На выборах в Госдуму в 2021 году дистанционное электронное голосование (ДЭГ) доступно в семи регионах, включая Москву. Такой выбор Холодов объяснил тем, что в столице везде есть качественный интернет.

«Если отъехать немного за КАД или МКАД, то появляется зона, где даже нет связи обычной, поэтому говорить о каком-то дистанционном голосовании странно», — сказал Холодов в беседе с «Политикой Сегодня».

Журналисты поинтересовались, почему для эксперимента с онлайн-голосованием не был выбран Петербург. Общественник ответил, что этот город всегда славился революционностью, местные жители часто воспринимают новшества в штыки.

«Еще до того, как это бы начали внедрять, все говорили бы, что это все для того, чтобы исказить картину выборов, подкрутить голоса, чтобы сделать что-то не то», — уверен Холодов.

В связи с этим для тестирования дистанционного голосования были выбраны другие регионы. В России есть острая необходимость все чаще внедрять участие в выборах в онлайн-формате. Это касается, например, следственных изоляторов.