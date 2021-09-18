Член Совфеда Климов заявил о возможном появлении фейков о выборах в России 19 и 20 сентября

Всплеск западных фейков о выборах в России ожидается 19 и 20 сентября. Об этом заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

Политик рассказал, что ожидается волна западных фейков о нелегитимности выборов России. Предполагается, что активная фаза дезинформации начнется с обеда воскресенья и продлится до конца понедельника, пишет РИА Новости.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Результаты голосования будут известны не ранее 20 сентября.

Ранее Андрей Климов высказывался о возможном появлении фейков о выборах в России. По его словам, распространение недостоверной информации будет происходить посредством зарубежных цифровых платформ.