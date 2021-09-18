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ЦИК представит доклад, опровергающий заявления «Голоса» об ущемлении прав избирателей

ЦИК представит доклад, опровергающий заявления «Голоса» об ущемлении прав избирателей

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об отчете, который покажет несостоятельность заявлений о россиянах, ограниченных в пассивном избирательном праве.

Включенное в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов движение «Голос» ранее опубликовало информацию, что миллионы граждан РФ якобы не могут проголосовать. Председатель Центризбиркома во время брифинга в центре комиссии отметила, что ведомство обращает внимание на все поступающие заявления, но часть из них появилась еще задолго до начала выборов.

Она также отметила, что в скором времени появиться доклад, который в «пух и прах» разобьет все озвученные предположения, сделанные «Голосом». Плебисцит в Госдуму проходит в период с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают по все стране с 8:00 до 20:00 по местному времени.