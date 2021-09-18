ЦИК представит доклад, опровергающий заявления «Голоса» об ущемлении прав избирателей

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала об отчете, который покажет несостоятельность заявлений о россиянах, ограниченных в пассивном избирательном праве.

Включенное в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов движение «Голос» ранее опубликовало информацию, что миллионы граждан РФ якобы не могут проголосовать. Председатель Центризбиркома во время брифинга в центре комиссии отметила, что ведомство обращает внимание на все поступающие заявления, но часть из них появилась еще задолго до начала выборов.

Она также отметила, что в скором времени появиться доклад, который в «пух и прах» разобьет все озвученные предположения, сделанные «Голосом». Плебисцит в Госдуму проходит в период с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают по все стране с 8:00 до 20:00 по местному времени.