Специалист объяснил наличие большого арсенала оружия у убийцы семьи под Воронежем

Мужчина, обвиняемый в тройном убийстве и нападении на полицейский отдел под Воронежем, удивил следователей оружейным арсеналом в своей квартире.

Эксперт по оружию Вячеслав Ванеев в беседе с телеканалом «360» пояснил, почему арсенал мужчины на самом деле нельзя считать внушительным для владельца оружия.

Ванеев согласился, что на первый взгляд оружейная коллекция злоумышленника смотрится впечатляюще. Но если убрать все патроны и магазины, то у мужчины было изъято только одно гладкоствольное оружие, одно нарезное и пневматическая винтовка.

По закону РФ человек может иметь пять стволов гладкоствольного оружия, пять нарезного и две единицы травматического. Иными словами, злоумышленник держал у себя только три единицы оружия из теоретически допустимых законом 10-12.