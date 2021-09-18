Гурцкая сообщила, что избирательные участки отвечают критериям доступности для инвалидов

Эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая отметила, что большинство избирательных участков на парламентских выборах доступны для маломобильных граждан.

Диана Гурцкая выступила на пресс-брифинге Ситуационного центра Общественной палаты РФ. Исполнительница отметила, что 91% избирательных участков находятся на первых этажах зданий, что является главным критерием доступности помещений для лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим артистка заявила, что на выборах не было выявлено нарушений.

В России начались выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. Они продлятся с 17 по 19 сентября. В семи регионах страны есть возможность отдать свой голос дистанционно. Итоги голосования станут известны не ранее 20 сентября.