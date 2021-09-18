Элла Памфилова объяснила порядок работы избирательных участков после их закрытия

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова рассказала, как работают избирательные участки после закрытия.

По словам Эллы Памфиловой, после закрытия участков члены избирательной комиссии берут переносные ящики для надомного голосования и опускают бюллетени в КОИБы. Данную процедуру нередко путают с «вбросами», однако на самом деле она является стандартной, подчеркнула глава Центральной избирательной комиссии.

«КОИБ — это машина, ее не обманешь, она фиксирует, бюллетень опущен и все — его оттуда не вытащишь», — сообщила Памфилова в информцентре ЦИК.

Выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва начались в России 17 сентября и продлятся до 19 сентября включительно. Жители семи регионов страны смогут проголосовать дистанционно. Результаты выборов будут объявлены не ранее 20 сентября.