Памфилова отказалась комментировать скандал с участием саратовского депутата Бондаренко

Поведение кандидата в депутаты Госдумы Николая Бондаренко является возмутительным. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Недавно в интернете появилась запись, на которой видно, как Бондаренко скандалит с главой участкового избиркома в Саратове. Он на повышенных тонах требовал от нее предоставить некие документы.

Памфилова рассказала, что председатель комиссии заболела после случившегося. Она напомнила: Бондаренко является саратовским депутатом, который должен обеспечивать нормальную работу избирательных участков.

«Я даже не хочу давать никаких комментариев, все все видят, все понимают», — добавила Элла Памфилова.

Парламентские выборы проходят в России с 17 по 19 сентября. Результаты будут известны не ранее 20 сентября.