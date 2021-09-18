ЦИК пообещал рассмотреть жалобу КПРФ на возможные нарушения во время выборов

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев рассказал, что ведомство в скором времени изучит поданное КПРФ обращение.

Булаев пояснил, что представители партии ранее составили письменную жалобу, отметив в ней несколько пунктов. Они заявили, что увидели ряд нарушений на избирательных участков. Зампредседателя отметил, что после изучения всех обстоятельств инцидентов они примут необходимое решение. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее рассказал, что объединение зафиксировало несколько инцидентов, требующих внимание от ЦИК и правоохранителей.

Выборы в Госдуму организованы в РФ в период с 17 по 19 сентября. Вместе с ними проходит плебисцит глав девяти субъектов страны и 39 региональных парламентов. Люди, проживающее в Москве и Севастополе, а также в нескольких областей, могут принять участие в мероприятии дистанционно.