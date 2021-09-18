Член ОП РФ Григорьев отрицает нарушения работы на зарубежных избирательных участках

Член Общественной палаты РФ Максим Григорьев высказался по поводу статьи сотрудника «Голоса», который заявил о некорректной работе избирательных участков за границей.

Координатор организации «Голос» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента в РФ) Владимир Егоров опубликовал статью, в которой затронул тему наблюдателей на избирательных участках за рубежом на выборах в Госдуму. В своем тексте он заявил, что получить направление для наблюдения за ходом голосования практически невозможно, и его присылают только дипломатической почтой в посольствах.

Однако во время пресс-брифинга «Деятельность мониторинговой рабочей группы по выборам СПЧ» председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опровергнул эту информацию, отметив, что все необходимые документы отсылаются обычной почтой, и их получают все наблюдатели. Кроме того, он напомним, что сам Егоров в 2020 году без проблем получил направление тем же способом.