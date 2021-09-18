ЦИК готов рассмотреть ситуацию с обзором видеокамер на избирательных участках

Центризбирком готов рассмотреть все претензии относительно обзора видеокамер на избирательных участках, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

ЦИК заинтересован в чистоте проведения выборов и готов изучить все жалобы относительно их проведения. Однако для этого комиссия нуждается в информации о конкретных участках, рассказал Булаев. Во время дискуссии в информационном центре ЦИК у него интересовались относительно средств наблюдения. На некоторых избирательных участках якобы видеокамеры установлены так, чтобы не фиксировать полный процесс голосования.

«Повторю. По-честному скажу: нам нечего скрывать», — подчеркнул он.

При наличии каких-либо вопросов Булаев призвал позвонить и сообщил номер участка и региона, на котором может быть обнаружено несоответствие. Спустя три минуты вопрос может быть полностью решен, рассказал замглавы ЦИК.

В России проходит второй день выборов в Госдуму и региональные органы власти. Избирательные участки будут закрыты в 20:00. Последний день выборов состоится 19 сентября.