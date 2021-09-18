«Удобно и безопасно»: Сатеев высказался в поддержку онлайн-голосования на думских выборах

Граждане России в 2021 году имеют возможность проголосовать на думских выборах с помощью дистанционной электронной системы.

Онлайн-голосование доступно в семи российских регионах: в Нижегородской, Ярославской, Курской, Мурманской и Ростовской областях, в городах Москве и Севастополе. В шести субъектах, не учитывая столицу, в процедуре приняли участие больше 76% зарегистрированных в системе ДЭГ избирателей. Такие данные обнародовали представители Минцифры РФ.

В поддержку электронного голосования высказался и член ТИК ДЭГ Вячеслав Сатеев.

«Все коллеги сходятся в одном — будущее электоральных процедур в развитии всех возможных форм дистанционного голосования. Потому что это прозрачно, просто, удобно и безопасно», — отметил представитель территориального избиркома.

Парламентские и региональные выборы в стране начались в пятницу. Процедура продлится до 19 сентября включительно. Решение о многодневном голосовании принято из-за эпидемиологической обстановки в России, уточнили в ЦИК.