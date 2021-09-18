Политолог Рар объяснил рост цен на газ в Европе

Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» указывает на проигрыш политиков, настроенных против России. Такое заявление сделал немецкий политолог Александр Рар.

Показателем также является резолюция Европарламента о необходимости обеспечить независимость Европы от российского газа. Она была принята 16 сентября.

Для многих западных политиков завершение «Северного потока — 2» стало неожиданностью. Рар признал, что они буквально бьются в истерике.

«Даже делают беспочвенные, истерические заявления. Это как биться об стенку и играть в какую-то войну», — отметил политолог.

В Европе стали быстро расти цены на газ, но Россия тут не при чем. Дело заключается в резком переходе стран объединения на «зеленые» технологии. Европейцы еще не готовы отказаться от традиционных источников энергии, заключил Рар.