Водитель грузовика миротворцев ООН стал виновником смертельной аварии в ЦАР

Полицейские префектуры Омбелла-Мпоко рассказали подробности смертельной аварии, виновником которой стал водитель грузовика миссии ООН.

Трагедия произошла между городами Банги и Дамара. Водитель автомобиля миротворческой миссии потерял управление. Тяжелый грузовик переехал женщину, сообщил ФАН. Машина продолжила движение и врезалась в толпу жителей ЦАР. Остановился грузовик только после столкновения с жилым домом.

Авария станет очередным поводом для забастовок и массового возмущения центральноафриканцев. Они уже неоднократно митинговали у здания представительства ООН, люди блокировали движение автомобилей этой международной организации. Кампания, вызванная недовольством ООН, получила название «Стоп МИНУСКА». Жители страны пытаются публично донести, что присутствие в республике миротворцев приносит куда больше вреда, нежели пользы. Граждане неоднократно обвиняли «голубые каски» в изнасилованиях и сотрудничестве с бандитами.