В избиркоме Петербурга рассказали, когда внедрят онлайн- голосование в городе

Петербург готов к внедрению системы онлайн-голосования, но решающее слово — за Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Об этом «Политике Сегодня» заявил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

«Когда введут [дистанционное электронное голосование], зависит не от Петербурга и не от Петербургской избирательной комиссии, а в первую очередь от ЦИК. Мы можем констатировать, что город готов к внедрению ДЭГ и в рамках СПбИК, и органов исполнительной власти, которые оказывают содействие в проведении кампании», — сказал Кузьмин.

Он добавил, что у избирателей всегда должен быть выбор: отдавать свой голос традиционно, на участке, или через интернет. Кузьмин допустил, что онлайн-голосование внедрят в Петербурге в ближайшие пять лет.

В этом году географию дистанционного электронного голосования расширили и сделать выбор онлайн могут жители Ярославской, Нижегородской, Курской, Мурманской, Ростовской областей, а также Севастополя и Москвы. Явка на ДЭГ превысила ожидания экспертов.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва, а также губернаторов в ряде регионов и депутатов местных законодательных органов продлятся до 19 сентября включительно.