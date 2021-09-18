Явка на выборах глав девяти субъектов России к 16:00 составила от 13% до 50%

Гражданский долг на выборах глав девяти субъектов Российской Федерации к 16:00 часам исполнили от 13% до 50% избирателей, согласно данным Центризбиркома РФ.

Самую высокую явку зафиксировали на выборах председателя правительства Республики Тыва — 49,93%. В Чечне показатель сохранился на прежнем уровне и составил 38,89%. На выборах главы Республики Мордовия явка достигла 25,91%, Тверской области — 13, 67%, Тульской —22,6, Хабаровского края — 20,66%.

Явка избирателей на выборах губернатора Ульяновской области составляет 21,75%, Белгородской — 29,01%, Пензенской — 22,25%. Трехдневное голосование на выборах различного уровня проходит в России с 17 по 19 сентября.